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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Germasogeia, Zypern

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20 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$892,796
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$881,049
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$1,00M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
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Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
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$998,522
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
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