Reihenhaus mit Garten kaufen in Germasogeia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
