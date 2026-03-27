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Monatliche Miete für Villen mit Garden in Germasogeia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
6-Schlafzimmer-Villa in Germasogeia, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese hervorragende Immobilie befindet sich in der gesuchten Lage von Potamos Germasogia. 3 …
$9,825
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