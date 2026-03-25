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Monatliche Miete für Büros mit Garden in Germasogeia, Zypern

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Büro 225 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 225 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 225 m²
Luxus moderne Büros im Herzen des Hauptgeschäftsbereichs, Erdbebenbeständige Konstruktion, h…
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