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Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Germasogeia, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
6-Schlafzimmer-Villa in Germasogeia, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Eine zeitgenössische Luxusresidenz für modernes Familienleben In einem der renommiertesten …
$8,063
pro Monat
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Haus 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 315 m²
Diese schöne neue Villa befindet sich in der exklusiven Gegend von Kalogyri mit Meerblick. 2…
$17,211
pro Monat
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Ein wunderschön renoviertes Anwesen im sehr begehrten Grünen Bereich mit herrlichem Meerblic…
$6,655
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
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