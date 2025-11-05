Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Germasogeia, Zypern

Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,453
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Available for rent, this stylish used apartment offers comfortable living in the sought-afte…
$3,135
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,877
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,903
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Beautiful 3-Bedroom Apartment in Limassol with Spectacular Sea View ✔️This apartment, wit…
$2,903
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
This stunning 4-bedroom home is now available for rent. Spanning an impressive 275 square me…
$7,548
pro Monat
