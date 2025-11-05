Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Germasogeia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Germasogeia, Zypern

penthäuser
11
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
New outstanding quality throughout these luxury apartments with only 4 apartments on the bui…
$4,603
pro Monat
Wohnung 7 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
pro Monat
Wohnung 6 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
This outstanding property is in the sought after location of Potamos Germasogia. 3 levels, …
$8,056
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 315 m²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
This beautiful well-appointed 3 bedroom all en suite bathrooms is front line offering panora…
$8,056
pro Monat
