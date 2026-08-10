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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Germasogeia, Zypern

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Penthouse 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$754,206
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