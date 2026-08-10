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Häuser mit Swimmingpool in Germasogeia, Zypern

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20 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 8 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 5
Fläche 816 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusresidenz in Agios Athanasios, einem der prestigeträ…
$5,20M
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John Taylor Cyprus
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Haus 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 508 m²
Etagenzahl 3
In der prestigeträchtigen Gegend von Potamos Germasogeia wird eine außergewöhnliche Villa mi…
$4,97M
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Haus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Treten Sie ein in eine Welt von raffinierter Eleganz, in der Luxus und Gelassenheit miteinan…
$1,99M
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Haus 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 511 m²
Treten Sie ein in eine Welt der raffinierten Eleganz, in der Luxus und Gelassenheit miteinan…
$4,32M
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Haus 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 377 m²
Etagenzahl 5
Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem der friedlichsten, grünsten und kultiviertesten Wo…
$1,95M
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Haus 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Gelegen in een van de meest prestigieuze woonwijken van Limassol, biedt deze eigentijdse vil…
$1,96M
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Haus 5 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 356 m²
Diese außergewöhnliche Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der prestigeträchtigen …
$3,99M
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Haus 8 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 8 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 5
Fläche 887 m²
Etagenzahl 5
Diese außergewöhnliche Villa im Bau befindet sich in einer der prestigeträchtigsten Hanglage…
$7,86M
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Haus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 4
Dit nieuwe woonproject introduceert een eigentijdse benadering van stedelijk wonen, met een …
$1,13M
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Haus 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 470 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie kultiviertes Familienleben in einer der grünsten Gegenden von Limassol - Kalogir…
$2,37M
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Haus 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 434 m²
Treten Sie ein in eine Welt der raffinierten Eleganz, in der Luxus und Gelassenheit miteinan…
$2,79M
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Ferienhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 171 m²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Tala - Paphos, mit 310 qm. überdachter…
$650,642
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Ferienhaus 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 275 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Agios Tychonas - Lim…
$646,812
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Ferienhaus 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 250 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Platres - Provinz Limassol, mit …
$949,842
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Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Tala - Paphos, mit 310 qm. überdachter…
$650,642
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Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Ein luxuriöses Herrenhaus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Tala - Paphos mi…
$644,018
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Ferienhaus 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 350 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Agios Tychonas - Lim…
$949,842
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
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