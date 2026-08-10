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Berghütte kaufen in Germasogeia, Zypern

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21 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$892,796
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Haus 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 211 m²
Historic Stone Residence mit Multi-Unit Living I 5 Schlafzimmer | 5 Bäder | Lizenziertes Ein…
$1,52M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$918,281
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$881,049
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$881,049
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$1,00M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$892,796
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$998,522
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$916,291
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$904,544
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$882,963
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$906,508
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$676,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Der neue Komplex von zehn Stadthäusern mit drei Schlafzimmern befindet sich in der Grünfläch…
$706,518
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