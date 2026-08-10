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Wohnungen mit Swimmingpool in Germasogeia, Zypern

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29 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Zu verkaufen: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Eden Roc, die luxuriöses Wohnen in einer de…
$730,758
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zu verkaufen: eine stilvolle 1-Zimmer-Wohnung in Eden Roc, kombiniert raffiniertes Design mi…
$319,412
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Stockwerk 16/17
Das Projekt befindet sich an der prestigeträchtigen Westküste von Limassol, in der Amathount…
$3,11M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse 402: Etage: 4 Schlafräume: 3 Bäder: 4 Stellplätze: 2 Innenbereich: 128 m² Üb…
$2,77M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Ein außergewöhnliches Penthouse mit 3 Schlafzimmern im pulsierenden Herzen von Potamos Germa…
$1,33M
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/4
Diese Boutique-Wohnanlage liegt in der prestigeträchtigen Küstengegend Potamos Germasogeias …
$1,87M
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/4
Elegante 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einer der prestigeträchtigsten Küstenanlagen von Li…
$1,69M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/4
Nur 500 Meter von der goldenen Küste Limassols entfernt verkörpert diese wegweisende Wohnanl…
$2,96M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 4
Außergewöhnliche Erdgeschosswohnung mit 3 Schlafzimmern, privatem Swimmingpool, großzügigen …
$3,93M
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 4/4
Wohnung 401: Etage: 4 Schlafräume: 2 Bäder: 2 Stellplätze: 2 Innenbereich: 101 m² Über…
$2,37M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
In Potamos Germasogeia, Limassol – einer der begehrtesten Küstenregionen – steht ein moderne…
$1,64M
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Wohnung 1 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/4
Etage: 4 Schlafräume: 1 Bäder: 1 Stellplätze: 1 Innenbereich: 51 m² Überdachte Veranda:…
$947,791
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Wohnung 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Fläche 303 m²
Stockwerk 6/6
In einem der prestigeträchtigsten Wohngebiete von Limassol, Papas in Potamos Germasogeias, g…
$5,20M
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
A new residential complex of nine apartments in a picturesque corner of the prestigious Pota…
$497,548
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 139 m²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 149 m²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$370,366
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 190 m²
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Stockwerk 1/4
Serdivo Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen od…
$909,999
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Wohnung 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 235 m²
Four bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, …
$1,27M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 177 m²
$662,236
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Wohnung 1 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/3
A new residential complex of nine apartments in a picturesque corner of the prestigious Pota…
$268,676
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$663,133
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provinc…
$769,872
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau eines Drei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$655,590
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 177 m²
$680,439
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau, eine Wohnung mit drei Schlafzimmern in Agios Athanasios - Provinz Limas…
$659,528
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Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 235 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
$732,617
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Zimmer 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Zimmer 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 238 m²
Unabhängiges Luxushaus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Agios Athanasios - Provinz Lima…
$649,892
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