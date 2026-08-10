Wohnungen mit Bergblick kaufen in Germasogeia, Zypern

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63 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Nur einen kurzen Spaziergang vom Meer entfernt und von Stadtbequemlichkeiten umgeben, bietet…
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
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Schlafräume 2
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Stockwerk 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Fläche 151 m²
Dieses außergewöhnliche Penthouse mit 3+1 Schlafzimmern ist ein wahres Schmuckstück in einer…
$1,67M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Geräumig, stilvoll und ideal gelegen Diese wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Wohnung bietet g…
$1,03M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$696,896
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 131 m²
Moderner Luxus mit Leben im Freien im Geist Dieses atemberaubende Penthouse mit 3+1 Schlafz…
$1,46M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Eine Signature Residence in der Nähe von Dasoudi Beach – Wo Luxus trifft Lebensstil Willkom…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Zu verkaufen: helle 2-Zimmer-Resale-Wohnung in Agia Paraskevi, auf Etage 3 von 3 mit Aufzug.…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
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Geräumig, stilvoll und ideal gelegen Diese wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Wohnung bietet g…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
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Außergewöhnliches Wohnen, erhöht Dieses sorgfältig gestaltete Penthouse mit 3+1 Schlafzimme…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
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Diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr begehrten Gegend …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Diese großzügige Penthouse-Wohnung befindet sich in der 4. und obersten Etage eines modernen…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Entdecken Sie diese brandneue Penthouse-Wohnung im 4. Stock eines modernen, sicheren Wohnkom…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
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Diese wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer exklusiven, gated Wohnanlage im…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Entdecken Sie Ihr neues Zuhause im Herzen von Limassol Luxus • Komfort • Investitionspotenzi…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
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Germasogeia, Zypern
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Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau, befindet sich in der begehrten Gegend von Ge…
$609,784
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Germasogeia, Zypern
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Eine Signature Residence im Herzen von Limassol Entdecken Sie einen exklusiven Lebensstil i…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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