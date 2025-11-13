Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villa mit Garten kaufen in Yeri, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Yeri, Zypern
Villa 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 164 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 164 qm überdachte…
$290,287
Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa 3 zimmer in Yeri, Zypern
Villa 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Ein luxuriöses Herrenhaus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Mesa Chorio - Pa…
$296,919
