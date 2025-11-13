Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Episkopi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
pro Monat
