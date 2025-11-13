Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Episkopi, Zypern

villen
4
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Lovely six bedroom detached house in Episkopi is available now. . It has internal covered a…
$592,217
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen