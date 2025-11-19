Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in East Paphos Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 30 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 30 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Available for rent is a well-amaintained shop offering 50 m² of internal spacee, situated rc…
$1,271
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Geschäft 50 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 50 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
For rent: Available from 25th of November. Are you looking for the perfect space to star…
$863
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
