  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in East Paphos Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Büro 96 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 96 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$1,114
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 48 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 48 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$645
pro Monat
Eine Anfrage stellen
