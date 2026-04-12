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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in East Paphos Municipality, Zypern

Geroskipou
4
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4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 230 m² in Geroskipou, Zypern
Gewerbefläche 230 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 230 m²
Zur Miete: Entdecken Sie dieses geräumige Industriegebäude zur Miete in Geroskipou, ideal f…
$3,213
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Büro 96 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 96 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$1,001
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Gewerbefläche 270 m² in Geroskipou, Zypern
Gewerbefläche 270 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 270 m²
Zur Miete: Entdecken Sie dieses geräumige Industriegebäude zur Miete in Geroskipou und biet…
$3,442
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Büro 48 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 48 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$530
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