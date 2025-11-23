Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in East Paphos Municipality, Zypern

Geroskipou
7
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
For rent: A spacious three bedroom and one office room semi-detached house in the highly s…
$1,613
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
For rent: A spacious ground-floor residence in the highly desirable and peaceful area of K…
$4,953
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in East Paphos Municipality, Zypern

mit Meerblick