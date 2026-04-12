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Lagerräume in East Paphos Municipality, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Lager 960 m² in Timi, Zypern
Lager 960 m²
Timi, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 960 m²
Gewerbelager zum Verkauf – Timi, Paphos. Langfristige Investitionsmöglichkeit (99 Jahre) Die…
$726,577
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Lager 424 m² in Geroskipou, Zypern
Lager 424 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 424 m²
Industrielager im Industriegebiet Geroskipou bietet insgesamt 424 qm überdachte Flächen und …
$418,410
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