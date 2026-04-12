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Büroräumen in East Paphos Municipality, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Büro 64 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 64 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 64 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
$322,337
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Büro 79 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 79 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Büro in der Planungsphase in der Entwicklung Geroskipou…
$408,002
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Büro 50 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 50 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, ein Büro wie im zweiten Stock eines modernen Gebäudes im re…
$326,402
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Büro 96 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 96 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 96 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
$402,921
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