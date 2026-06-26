Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langzeitmiete von Lager in East Limassol Municiplaity, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Lager 600 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Lager 600 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 600 m²
Ein gut gelegenes und geräumiges Lager befindet sich im Agios Athanasios Industrial Estate u…
$9,218
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen