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Langzeitmiete von Restaurants in East Limassol Municiplaity, Zypern

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Restaurant, Café in Germasogeia, Zypern
Restaurant, Café
Germasogeia, Zypern
Eine seltene und außergewöhnliche Gelegenheit, ein renommiertes Restaurant am Meer in der Re…
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Restaurant, Café 500 m² in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Restaurant, Café 500 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Fläche 500 m²
In einem der begehrtesten Reiseziele gelegen, hat dieses Restaurant einen Ruf für seine reiz…
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