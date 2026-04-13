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Langfristige Miete von in East Limassol Municiplaity, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Andere 480 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 480 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 480 m²
Zur Miete ist ein geräumiges, modernes 16-Apartment-Gebäude in der wünschenswerten Germasoge…
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Andere 960 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 960 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 26
Fläche 960 m²
Zu vermieten ist ein geräumiges, modernes 26-Apartment-Gebäude (24 Studios und zwei 2-Bett-W…
$34,212
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