Hotels in East Limassol Municiplaity, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Hotel 938 m² in Agios Tychonas, Zypern
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 17
Fläche 938 m²
Hotel Wohnungen zum Verkauf – Agios Tychonas, Limassol Eine hervorragende Investitionsmöglic…
$7,16M
