Langfristige Miete von Häuser in Dromolaxia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
This brand-new detached house is located in the quiet area of Dromolaxia, just 3 minutes fro…
$1,875
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
pro Monat
