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Villen in Dekelia, Zypern

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Villa in Minden, Zypern
Villa
Minden, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Fünf-Zimmer-Haus auf einem großen 880 m2 Grundstück, ideal gelegen neben dem Mariandy Hotel …
$1,02M
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Villa 5 zimmer in Minden, Zypern
Villa 5 zimmer
Minden, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Etagenzahl 2
For sale off-plan house with 5 bedrooms, located 200 meters from the sea, in the area of Dhe…
$742,777
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Immobilienangaben in Dekelia, Zypern

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