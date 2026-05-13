Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Dekelia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Dekelia, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
2-Schlafzimmer Apartment on Dhekelia Road — Gehdistanz zum Strand Komfortable 2-Zimmer-Wohn…
$1,811
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen