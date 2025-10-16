Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Demos Polis Chrysochous, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Neo Chorio, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Neo Chorio, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
The property is a studio apartment (B12) in Latchi. It is part of a resort comprising 59 apa…
$70,937
Immobilienangaben in Demos Polis Chrysochous, Zypern

