  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Demos Polis Chrysochous, Zypern

1 immobilienobjekt total found
4-Schlafzimmer-Villa in Polis, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
NUR SMALL PET ALLGEMEINE • Auf einem gated Komplex, mit einem privaten Sandstrand, • Die Unt…
$3,204
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
