Stadthäuser in Demos Larnakas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Reihenhaus 4 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
Immobilienangaben in Demos Larnakas, Zypern

Günstige
Luxuriös
