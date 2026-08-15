Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Larnakas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langzeitmiete von Geschäfte in Demos Larnakas, Zypern

;
Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$635
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Geschäft 300 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 300 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 300 m²
Großer Showroom auf der Hauptstraße Larnaca–Limassol, in der Region Kamares von Larnaca — au…
$1,827
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen