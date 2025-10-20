Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Demos Dromolaxias Meneou, Zypern

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 5 zimmer in Kiti, Zypern
Reihenhaus 5 zimmer
Kiti, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Discover an exclusive collection of modern houses in Kiti, one of Larnaca’s most sought-afte…
$320,013
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Demos Dromolaxias Meneou, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen