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Villen zur Langzeitmiete in Demos Dromolaxias Meneou, Zypern

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4-Schlafzimmer-Villa in Kiti, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Geräumige, schöne 4-Zimmer-Villa für langfristige Miete in Meneou, Larnaca - mit angeschloss…
$3,415
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