Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Demos Dromolaxias Meneou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
This modern apartment is situated in Meneou, just a short drive from the beach and Larnaca I…
$1,524
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen