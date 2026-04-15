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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
This two-storey maisonette is located in Peyia, Paphos, in a quiet yet highly convenient res…
$141,528
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