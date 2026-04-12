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Gewerbeimmobilien in Demos Akama, Zypern

Peyia
4
Koinoteta Kissonergas
3
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Peyia, Zypern
Gewerbefläche
Peyia, Zypern
Etagenzahl 4
Ein kommerzielles Gebäude in der Coral Bay Gegend von Pegeia, Paphos, in der Nähe von Coral …
$1,84M
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Geschäft 52 m² in Peyia, Zypern
Geschäft 52 m²
Peyia, Zypern
Fläche 52 m²
Diese einzigartige Lage befindet sich im Herzen eines der verkehrsreichsten touristischen Zi…
$431,096
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Hotel 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
In einer der malerischsten und historischen Gegenden von Paphos, Zypern, bieten unsere Hotel…
$4,43M
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Andere 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Andere 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
This well-presented hotel apartment is situated in a tranquil location in the village of Kis…
$4,50M
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Miethaus 1 381 m² in Kissonerga, Zypern
Miethaus 1 381 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 1 381 m²
Der Komplex von Wohnungen, Maisonetten und Villen, befindet sich im kleinen Küstendorf Kisso…
$5,23M
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Restaurant, Café in Peyia, Zypern
Restaurant, Café
Peyia, Zypern
$497,486
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Andere 490 m² in Peyia, Zypern
Andere 490 m²
Peyia, Zypern
Fläche 490 m²
Eine seltene Chance, ein vollständig rekonstruiertes (2022) kommerzielles Gebäude im Herzen …
$1,84M
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