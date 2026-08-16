Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Chloraka
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Pool in Chloraka, Zypern

;
8 immobilienobjekte total found
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Im Bau drei Schlafzimmer zweistöckige Luxusvilla zum Verkauf in Agia hekla - Provinz Famagus…
$468,922
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen