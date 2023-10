Apesia, Cyprus

von €4,30M

Diese atemberaubende Villa liegt nur 200 m vom Strand in Limassol entfernt und ist ein luxuriöser Rückzugsort, der unvergessliche Momente für Urlaub und tägliches Leben schafft. Diese Villa verfügt über fünf geräumige Schlafzimmer auf drei Etagen und bietet viel Platz zum Entspannen und Unterhalten der Gäste. Das konzeptionelle Design der Villa konzentriert sich auf die Schaffung eines außergewöhnlichen Luxusniveaus. Die vier Ebenen bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten und Räumen, die für maximalen Komfort und Genuss ausgelegt sind. Die U-Bahn beherbergt einen Parkplatz für drei Autos sowie einen Versorgungsbereich, einen Reinigungsraum und eine Wäscherei. Wenn Sie die erste Ebene erreichen, finden Sie eine geräumige Lobby mit einem Flügel und einem Glasdurchgang, der zur Küche und zum Essbereich führt. Von hier aus führt ein Aufzug oder eine zentrale Treppe in die obere und unterirdische Ebene. Die zweite Ebene verfügt über drei große Schlafzimmer und ein Hauptschlafzimmer mit Umkleidekabinen und eigenem Bad. Auf der dritten Ebene befinden sich ein wunderschöner Dachgarten und eine Terrasse, die sich perfekt zum Entspannen und zur atemberaubenden Aussicht eignen. Im Herzen des Innenhofs der Villa finden Sie einen privaten Pool, der von wunderschön angelegten Gärten umgeben ist und eine friedliche Oase für Sie schafft. Die Villa verfügt auch über fortschrittliche technische Technologien, darunter intelligente Haussteuerungssysteme der neuen Generation, Fußbodenheizung und eine VRV-Klimaanlage, die ein komfortables und luxuriöses Wohngefühl gewährleistet. Wenn Sie nach einer atemberaubenden Villa in Limassol suchen, die außergewöhnlichen Luxus, geräumige Wohnbereiche und die Nähe zum Strand bietet, ist dies das perfekte Hotel für Sie. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese außergewöhnliche Villa zu Ihrem Traumhaus zu machen. Villa wird auch zur Miete angeboten - 20.000 Euro pro Monat.