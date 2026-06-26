Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Akrotiri British Sovereign Base Area
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Villen zur Langzeitmiete in Akrotiri British Sovereign Base Area, Zypern

;
2 immobilienobjekte total found
7-Schlafzimmer-Villa in Trachoni, Zypern
7-Schlafzimmer-Villa
Trachoni, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 610 m²
Das “Haus der Träume” ist wahrscheinlich das schönste Anwesen auf der Insel Zypern! Eine wi…
$7,777
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
3-Schlafzimmer-Villa in Episkopi Cantonment, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Episkopi Cantonment, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 174 m²
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit eigenem Pool und reifen Garten im charmanten Dorf Paramali, Lima…
$2,498
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen