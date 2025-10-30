Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Akrotiri British Sovereign Base Area
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Akrotiri British Sovereign Base Area, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Büro 70 m² in Trachoni, Zypern
Büro 70 m²
Trachoni, Zypern
Fläche 70 m²
Office for rent in Trachoni area in Limassol with covered area  70  square meters.The office…
$639
pro Monat
Eine Anfrage stellen
