Langfristige Miete von wohnungen in Akrotiri British Sovereign Base Area, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Nice two bedroom apartment with stylish design located in Trachoni is available now. It has …
$1,742
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Trachoni, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trachoni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung
Trachoni Municipality, Zypern
Fläche 1 000 m²
Warehouse located in Trachoni in Limassol is available now. It has covered area 1000 square …
$1,045
pro Monat
Eine Anfrage stellen
