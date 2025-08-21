Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Marina Xyliatou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Agia Marina Xyliatou, Zypern

Wohnung 4 zimmer in Ayia Marina, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Ayia Marina, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Über das Projekt TessaMent ist eine moderne Wohnanlage in einem der zentralsten und gefragt…
$163,165
Penthouse 3 zimmer in Ayia Marina, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Ayia Marina, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Über das Projekt TessaMent ist eine moderne Wohnanlage in einem der zentralsten und gefragt…
$152,102
Immobilienangaben in Agia Marina Xyliatou, Zypern

