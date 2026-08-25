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Büroräumen in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

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Büro 93 m² in Grad Samobor, Kroatien
Büro 93 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
www.biliskov.com  ID: 13744 Samobor, Mitte Gewerbefläche von 92,77 m2 im Erdgeschoss eines…
$253 762
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