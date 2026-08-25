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Betriebsgebäude in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

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Produktion 8 200 m² in Grad Samobor, Kroatien
Produktion 8 200 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 20
Fläche 8 200 m²
Samobor Produktions- und Lagerfläche mit einer Gesamtfläche von 8.200 m2 errichtet in 3 Geb…
$6,57M
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