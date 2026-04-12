Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Zadar
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Gespanschaft Zadar, Kroatien

gewerbeimmobilien
60
hotels
47
anlageimmobilien
6
1 immobilienobjekt total found
Büro 765 m² in Pasman, Kroatien
Büro 765 m²
Pasman, Kroatien
Fläche 765 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2835
$517,137
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen