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Wohnimmobilien in Gespanschaft Vukovar-Syrmien, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Privlaka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Immobilienangaben in Gespanschaft Vukovar-Syrmien, Kroatien

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Luxuriös
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