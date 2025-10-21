Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Vodnjan
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Vodnjan, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
READY BUSINESS in Vodnjan, Kroatien
READY BUSINESS
Vodnjan, Kroatien
Fläche 25 000 m²
Fertiges GeschäftLand mit einem fertigen (verbundenenen) Solarkraftwerk. Solarkraftwerk 2.2 …
$3,75M
