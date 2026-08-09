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Gewerbeimmobilien in Gespanschaft Varaždin, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 139 m² in Varaždin, Kroatien
Gewerbefläche 139 m²
Varaždin, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 139 m²
www.biliskov.com ID: 15062Varaždin, ZentrumEine fantastische Gewerbefläche mit einer gesamte…
Preis auf Anfrage
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Investition in Opcina Sracinec, Kroatien
Investition
Opcina Sracinec, Kroatien
I25764 Kralja Tomislava
$564,648
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VARAZDIN – 14ha Gewerbe- & Industrieareal in Opcina Jalzabet, Kroatien
VARAZDIN – 14ha Gewerbe- & Industrieareal
Opcina Jalzabet, Kroatien
Fläche 135 500 m²
VARAZDIN 14ha Gewerbebaugebiet für Industrie, Produktion und Fachmärkte KROATIEN D…
$12,40M
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TekceTekce
Investition in Opcina Bednja, Kroatien
Investition
Opcina Bednja, Kroatien
LAKE TRAKOŠĆAN, ECO PRIVATE PROPERTY WITH 3 NEW HOUSES AND LARGE GARDENS, UNIQUE PROPERTY! I…
$1,10M
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Restaurant, Café 480 m² in Varaždin, Kroatien
Restaurant, Café 480 m²
Varaždin, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit: ein gut etabliertes…
$2,13M
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