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Villen mit Swimmingpool in Town of Rab, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Barbat, Kroatien
Villa 4 zimmer
Barbat, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit auf der Insel Rab, Kroatien – Wir präsentieren ein bemerke…
$764,636
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